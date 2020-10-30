تبعات كارثية.. "الغرف السياحية" يطالب بوقف التصريحات السلبية عن العمرة

كتب - يوسف عفيفي:

طالب وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أصحاب شركات السياحة بالتوقف عن الإدلاء باأي تصريحات تحمل أخبار سلبية أو غير موثقة حول موسم العمرة خاصة في ظل الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة، لتنظيم موسم عمرة استثنائي دون مشكلات في هذا الوقت العصيب.

وقال عاصم، في بيان اليوم، إن الأخبار السلبية و الغير موثقة والتي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية زادت من مخاوف الشركات لموسم العمرة وربما يؤدي لتبعات كارثية منها نشر حالة الإحباط العام لدى القطاع السياحي ويدفع الشركات للاستغناء عن العمالة، بالإضافة إلى زيادة مخاوف المواطنين من أداء المناسك مما سيؤثر سلبا على الموسم.

وأوضح أن غرفة شركات السياحة تعكف حاليا على إعداد ضوابط تنظم رحلات العمرة وتيسر الإجراءات المرتبطة بها، وتوفر شروط السلامة الصحية الكافية للمعتمر المصري اأثناء الرحلة وذلك بالتشاور اليومي مع أعضاء عمومية الشركات، داعياً الشركات للتكاتف خلف الغرفة والوزارة وانتظار صدور الضوابط دون نشر الطاقة السلبية بين العاملين بالقطاع.

وناشد عضو اتحاد الغرف السياحية، جميع القائمين على المواقع الإعلامية بعدم نشر أخبار إلا من خلال تصريحات من مصادر رسميه و مسئولة.

جدير بالذكر، أن لجنة الثلاثين وهم مندوبي عمومية غرفة الشركات لدة الإتحاد قد تقدموا رسمياً بطلب للغرفه للتدخل ولوقف تلك التصريحات.