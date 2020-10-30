أسرار وحكايات "أحمد وفيق" في حوار "قصواء الخلالى" .. الليلة

مصراوي

يحل الفنان أحمد وفيق، ضيفا على الإعلامية قصواء الخلالى، فى برنامج "المساء مع قصواء" والذى يذاع على قناة "TeN" الفضائية الجمعة والسبت، اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساء.

وكشف الفنان أحمد وفيق، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن حلوله ضيفا على الإعلامية قصواء الخلالى قائلا: " مع عزيزتى قصواء".

وكانت الصفحتين الرسميتين لقناة "TeN" وبرنامج "المساء مع قصواء" على "فيس بوك" أعلنتا عن إجراء حوار مع الفنان أحمد وفيق، يحكي فيه عن أسرار وحكايات لأول مرة من حياته وكواليس أعماله الفنية وأهم نجاحات مشواره الفني، ويكشف خلاله النجم أحمد وفيق عن أهم تفاصيل أعماله الفنية المقبلة.

وقدم أحمد وفيق، عددا كبيرًا من الأدوار المميزة كان آخرها ظهوره فى مسلسل "الاختيار" من بطولة النجم أمير كرارة، عن قصة بطل الصاعقة المصرية الشهيد أحمد منسى، حيث قام بتقديم شخصية قائد من قادة الجيش المصري الوطني العظيم وهو القائد المقدم مدحت الحنفي قائد كتيبة 103 بالعريش، كما شارك بدور مهم فى مسلسل "النهاية" مع النجم يوسف الشريف، حيث قدم شخصية "السيد مؤنس" قائد القوات في تكتل "إينرجيكو" والذي أثار ردود فعل كبيرة خاصة بعد حديثه عن مصر والجيش المصري.