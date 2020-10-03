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جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا بحوزته هواتف وكروت ميموري ومستحضرات تجميل

12:25 م السبت 03 أكتوبر 2020
جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا بحوزته هواتف وكروت ميموري ومستحضرات تجميل

جمارك مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم السبت، إنها أحبطت محاولة تهريب كمية من عدد من الهواتف المحمولة وكمية كروت ميموري وأدوات ومستحضرات تجميل، أخفاها راكب مصري داخل 4 حقائب فور وصوله من دبي؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

اشتبه حسن مختار مأمور الجمارك، أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران رحلة رقم 1655 القادمة من دبي، في راكب، مصري الجنسية، يحمل 4 حقائب، حاول الخروج مسرعًا من الخط الأخضر بصالة الوصول.

وبتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 18 هاتفًا محمولًا، و18 ألف كارت ميموري، و95 علبة مرهم، و293 عبوة مستحضرات وأدوات تجميل، و12 أسطوانة بلاي ستيسن مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

جمارك مطار القاهرة كروت ميموري مستحضرات تجميل هواتف

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