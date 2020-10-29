رئيس "الوطنية للإعلام" يكشف آخر استعدادات إطلاق قناة للأطفال لمواجهة الفكر المتطرف

كتب- مصراوي:

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الاستعدادات تجري على قدم وساق لإطلاق قناة خاصة للأطفال لتنمية الوعي منذ الصغر في مواجهة الفكر المتطرف.

وأضاف زين، لمصراوي، الخميس: "سبق أن أشرت إلى أن هناك الرؤية لإطلاق قناة خاصة بالأطفال، لتنمية المهارات، بالإضافة إلى عملية غرس الوعي والتوعية عند الأطفال، نظرا لأهمية ذلك في تشكيل وعي الأطفال".

وأوضح زين، أن الدراسة الخاصة بالقناة أجريت بالفعل، وأيضا الاحتياجات والمحتوى، ويتبقى فقط الخطوات التنفيذية والتدابير المالية.

وعن الجهود التي يقوم بها ماسبيرو لمناهضة القنوات المعادية، أكد زين، على أن الهيئة تقوم بجهود كبيرة لمناهضة القنوات المعادية، حيث تتم الجهود على الصعيدين البرامجي المرئي أو المسموع، بالإضافة إلى السوشيال ميديا من تناول في البرامج والأخبار وعرض الحقائق والإنجازات على مدار الساعة، بالإضافة للبروموهات التي تحتوي على المفاهيم التوعوية وتفنيد الأدلة والبراهين. ​