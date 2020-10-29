إدارة التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة تحصل على شهادة "الأيزو"​

كتب- مصراوي:

حصلت إدارة التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة على شهادة الاعتمادية الدولية الأيزو (ISO9001-2015).

يأتي ذلك بعد أن تم تأهيل الإدارة للحصول على شهادة الأيزو من خلال عقد عدد من ورش العمل لتدريب الضباط والعاملين على متطلبات إنشاء نظام الجودة، فضلًا عن إنشاء أدلة عمل الجودة لتغطية جميع الجوانب التعليمية والإدارية بإدارة التعليم والتدريب المهني، واتخاذ النظام الألماني للجودة والذي يتوافق مع منظومة العمل داخل الإدارة كما يعد من أقوى نظم الجودة العالمية.

جاء ذلك استمرارًا لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير إداراتها وهيئاتها المختلفة ومنظومة العمل بها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها.

وتم عقد جلسات المراجعة الداخلية بالتعاون بين المراجعين الداخليين وعدد من الخبراء المحليين في مجال التعليم والتدريب المهني، وإجراء المراجعة النهائية بواسطة الجهة المانحة والتي أقرت بمنح إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة.

وألقى مدير إدارة التعليم والتدريب المهني كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأكد فيها على تنفيذ جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الفني لخريجي إدارة التعليم والتدريب المهني.

حضر مراسم تسليم شهادة الاعتمادية الدولية "الأيزو" رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ومدير إدارة التعليم والتدريب المهني وممثلو الجهة المانحة.