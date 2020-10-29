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نقيب الأشراف يثمن كلمة الرئيس السيسي في احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

02:30 ص الخميس 29 أكتوبر 2020
نقيب الأشراف يثمن كلمة الرئيس السيسي في احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

السيد محمود الشريف

كتب- محمود مصطفى:

ثمن نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، السيد محمود الشريف، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية وزارة الأوقاف، بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأشاد نقيب الأشراف، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية، والتي قال فيها: "إن الإساءة إلى الأنبياء والرسل استهانة بقيم دينية رفيعة".

وشدد نقيب الأشراف، على أن مقام الرسول صلى الله عليه وسلم أرقى وأسمى من تلك الإساءات التي لن تنال منه، ومهما حاول المغرضون ذلك، سيظل المسلمون يدافعون عنه ويسيرون على دربه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

جدير بالذكر أن نقيب الأشراف كان قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمتين العربية والإسلامية، بذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.

كما أطلقت نقابة الأشراف، برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، حملة "نبي الرحمة" صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضد الحملات المسيئة التي نشرت مؤخرا بإحدى المجلات الفرنسية. وقال نقيب الأشراف، إن حملة "نبي الرحمة" ستكون إلكترونية للتوعية بأخلاق خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيرته الطيبة الحسنة، وكيفية معاملته غير المسلمين، في ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

السيد محمود الشريف السيسي المولد النبوي الشريف وزارة الأوقاف

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