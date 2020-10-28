رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوي
كتب- مصراوي:
هنأ الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمولد النبي الشريف.
ودعا مدبولي الله عز وجل، في إنفوجرافيك، نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن يعيده الله على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
107030
عدد المصابين
-
99174
عدد المتعافين
-
6234
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
44707793
عدد المصابين
-
32679522
عدد المتعافين
-
1177976
عدد الوفيات
إعلان