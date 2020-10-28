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رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوي

11:14 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوي

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- مصراوي:

هنأ الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمولد النبي الشريف.

ودعا مدبولي الله عز وجل، في إنفوجرافيك، نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن يعيده الله على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.​

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مصطفي مدبولي مجلس الوزراء مولد النبي الشريف

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