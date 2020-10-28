رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالمولد النبوي

كتب- مصراوي:

هنأ الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمولد النبي الشريف.

ودعا مدبولي الله عز وجل، في إنفوجرافيك، نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن يعيده الله على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.​