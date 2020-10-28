لمناقشة تطورات كورونا والدراسة.. الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي برئاسة مدبولي
كتب- محمد غايات:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي وذلك بمقر المجلس.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تقرير حالات فيروس كورونا في ظل الارتفاع الطفيف في عدد الحالات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين.
كما يناقش الاجتماع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بكل وزارة و العمل على تنفيذها حسب الجداول الزمنية المحددة لها.
ويناقش المجلس تقريرا عن مخزون السلع الغذائية الاستراتيجية وتوافر السلع ومنع أي حالات احتكار على أي سلع كما يناقش المجلس تقريرا عن متابعة العملية التعليمية والتي بدأت الأسبوع الماضي والتأكيد على الإجراءات الاحترازية للمعلمين والطلاب.
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