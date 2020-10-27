فئات عمرية محددة وعزل صحي.. الإجراءات والضوابط الجديدة لأداء العمرة

كتب – يوسف عفيفي:

أعدت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأسس والمبادئ العامة لضوابط استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل.

وحددت المملكة الضوابط، وفقا لتعليمات واشتراطات وزارة الصحة السعودية على النحو التالي:

ـ الفئة العمرية المسموح لها بأداء العمرة من خارج المملكة من سن 18 وحتى 50 عامًا.

ـ إلزام المعتمرين بتقديم شهادة Pcr بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ـ إصدار التحليل من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز مدتها 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية.

ـ الحجز المسبق في الحرمين والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق "اعتمرنا".

ـ ضرورة وجود حجوزات طيران مؤكدة للذهاب والعودة لكل معتمر.

ـ حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع 3 وجبات خلال مدة العزل الصحي "3 أيام بحد أدنى".

ـ توفير وسيلة لنقل المعتمر من المنفذ للسكن وحصول المعتمر على وثيقة تأمين شامل.

ـ تقديم خدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات مع وجود مرشد لكل مجموعة.

ـ توعية الراغبين في أداء العمرة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار رحلة المعتمر.

ـ أهمية التحقق من صحة بيانات ومعلومات جواز سفر المعتمر وتاريخ الميلاد المدخلة بنظام العمرة.

ـ إدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل موعد القدوم بـ24 ساعة كحد أقصى بدقة بيانات 100%.

ـ إدخال بيانات تذاكر السفر وبيانات السكن في مكة والمدينة.

ـ إخطار المعتمرون بالعزل الصحي الاحترازي لمدة 3 أيام عند الوصول للمملكة بالفنادق التي يقيم بها المعتمرون.

ـ تقسيم المعتمرون الوافدين من الخارج إلى مجموعات، بواقع كل مجموعة 50 معتمرا كحد أدنى.

ـ حجز برامج موحدة للمعتمرين شامل جميع الخدمات بالتزامن مع موعد حجزهم لأداء العمرة والزيارة وفقا لتطبيق "اعتمرنا".

ـ تعيين مرشد لكل مجموعة، وإلزام الوكيل السعودي بمتابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها من سكن ونقل وخدمات إعاشة.

وأوضحت وزارة الحج أنها ستعمل مع وزارتي الصحة والخارجية السعودية على ما يلي:

1- تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وإعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات للدول القادمين منها.

2- اعتماد مقدمي الخدمات (الفنادق وشركات النقل) المؤهلين وفقا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

3- التصديق الإلكتروني من وزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة للعقود المبرمة بين الوكلاء الخارجين وشركات العمرة السعودية مع متطلبات العمل عن بعد للحماية من خطر فيروس كورونا المستجد.