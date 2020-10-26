"العين الإخبارية": انطلاقة جديدة بخمس لغات

(مصراوي):

أطلقت بوابة "العين الإخبارية"، حلتها الرقمية الجديدة على جميع منصاتها المتعددة اللغات، من خلال تقديم محتوى بأدوات وتقنيات رقمية حديثة.

وقالت بوابة العين، إنها اعتمدت "العين الإخبارية" بإطلالتها الجديدة على مواكبة وتطويع كل ما هو جديد في عالم الإعلام الرقمي المتجدد؛ كعوامل الإبهار البصري، في شكل الهوية الجديد، وتصميم الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى التطبيقات على الهواتف الذكية ومنصاتها الإعلامية الرقمية المختلفة المقروءة منها والمسموعة والمرئية بلغاتها الخمس: العربية، الفرنسية، الفارسية، التركية والأمهرية.

وتُطل "العين الإخبارية" على متابعيها وقرائها بثوب عصري جديد، حاملة شعار "عينك على العالم"، وكاشفة الستار عن باقة كبيرة من التطويرات التي تركز على تكثيف نوعي للمحتوى المرئي، عبر دورة برامجية رقمية مميزة، بجانب روافد متعددة للمواد المصورة، لاسيما قوالب التحقيقات الوثائقية، علاوة على بث برامج جديدة تغطي مختلف المواضيع للوصول لشريحة أكبر من القراء والمتابعين.