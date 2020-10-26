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ننشر تفاصيل لقاء رئيس "الشيوخ" وفد جامعة الدول العربية اليوم

02:36 م الإثنين 26 أكتوبر 2020
ننشر تفاصيل لقاء رئيس "الشيوخ" وفد جامعة الدول العربية اليوم

عبد الوهاب عبد الرازق

كتب- مصراوي:

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، وفدًا من الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، برئاسة السفير محمد الربيعي، أمين عام الوحدة، وبحضور يسري المغازي عضو مجلس النواب.

وأكد السفير محمد الربيعي أمين عام الوحدة الاقتصادية العربية، أن الهدف من الزيارة هو تقديم التهنئة والتبريكات إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في المقام الأول؛ لتقلده رئاسة مجلس الشيوخ، والذي سيكون له دور مهم خلال المرحلة القادمة، ليس فقط لرئاسة الغرفة التشريعية الثانية في مصر؛ بل لانعكاساته على سائر الغرف التشريعية في الوطن العربي.

وقال الربيعي، في تصريحات صحفية أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، شخصية عربية لها باع طويل في التعامل مع كل القضايا العربية في القضاء والتحكيم.

وأشار أمين عام الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن اللقاء أيضًا استهدف وضع اللمسات واللبنات الأولى في سبل التعاون مع المجلس، في القضايا الاقتصادية والمؤسسات والشركات العربية ذات الطابع الاقتصادي؛ لا سيما مع جائحة فيروس كورونا، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العربي؛ خصوصًا أن مجلس الشيوخ يضم الكثير من الكفاءات الاقتصادية الكبيرة.

ولفت الربيعي إلى أن رئيس المجلس استقبل هذه الموضوعات بصدر رحب؛ لا سيما أنه قامة لديها قدر كبير من المرونة، وسيكون هناك تعاون شامل في القريب العاجل مع وضع إطار قائم على أسس ومعايير؛ لرفع القضايا المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.

عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ وفد جامعة الدول العربية

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