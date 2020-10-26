"أمناء مدينة بدر": توفير وسائل النقل مجانا للأيتام وذوي الهمم وكِبار السن

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عبدالرحمن الزعيم رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، عن توفير وسائل للنقل والمواصلات الداخلية والخارجية الخاصة بأتوبيسات مجلس الأمناء والشركات المتعاقدة مع المجلس، وذلك مجانًا لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وللأيتام، وكِبار السن؛ وذلك عن طريق توفير "كارنيهات"، تسمح لهم باستخدام كافة المواصلات العامة داخل المدينة وخارجها مجانًا.

وقال "الزعيم"، في بيان اليوم، إن مجلس الأمناء اتخذ هذا القرار، انطلاقًا من حرصه على مصلحة المواطنين بالمدينة، من ذوي الهمم، وأيضًا الأيتام وكِبار السن فوق 60 سنة بدا من ١٥نوفمبر المقبل؛ حيث أشاد السُكان والأهالي بالقرار الذي يتم إقراره لأول مرة في المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أحمد محمود رئيس لجنة المواصلات، أن القرار يهدف إلى إعادة تأهيل ذوي الهمم في المجتمع، بالإضافة إلى إعطاء الأيتام وكِبار السن حقوقهم، وتقديرًا لكونهم جزءًا في المجتمع، وهذا في إطار منظومة اهتمام الدولة بهم، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعتبر القرار الذي اتخذه مجلس أمناء مدينة بدر، برئاسة المهندس عبدالرحمن الزعيم، هو الأول من نوعه في المدن الجديدة على مستوى محافظات ومدن الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتخفيف عن كاهل المواطن.