عمليات "مستقبل وطن": آخر أيام التصويت شهد إقبالًا كبيرًا من ناخبي الفيوم

(مصراوي):

قالت غرفة العمليات التابعة لحزب مستقبل وطن، في محافظة الفيوم، إن معظم اللجان الانتخابية بالدوائر الأربعة بالمحافظة، شهدت اليوم الأحد، تزايد الإقبال من جانب الناخبين والحرص على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، واختيار من يمثلهم بمجلس النواب 2020.

وشهدت لجان الدائرة الأولى بمركز وبندر الفيوم، تزايد الإقبال منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، وتصدر كبار السن والسيدات المشهد الانتخابي في لجان منشاة بغداد والعشيري وسنوفر بمركز الفيوم، وفي لجان مدرسة الصداقة الفرنسية تزايد الإقبال من الناخبين خلال ساعات الظهيرة.

أما الدائرة الثانية بمركز إطسا، فكانت الطوابير والحشود من الناخبين أمام اللجان أبرز مظاهر العملية الانتخابية، وشهدت لجنة قرية منيا الحيط اصطفاف الناخبين في طوابير أمام اللجنة للإدلاء باصواتهم.