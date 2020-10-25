محمد أبو العينين يدلي بصوته في انتخابات النواب
06:57 م الأحد 25 أكتوبر 2020
(مصراوي):
أدلى النائب محمد أبو العنين، مرشح مجلس النواب فردي عن دائرة (الجيزة والدقي والعجوزة)، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات النواب بمدرسة صلاح سالم التجريبية بشارع المحطة بالجيزة.
واستقبل أهالي الجيزة، أبو العينين، بالهتافات المؤيدة قبل دخوله لجنة التصويت.
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