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محمد أبو العينين يدلي بصوته في انتخابات النواب

06:57 م الأحد 25 أكتوبر 2020
محمد أبو العينين يدلي بصوته في انتخابات النواب

محمد أبو العينين

(مصراوي):

أدلى النائب محمد أبو العنين، مرشح مجلس النواب فردي عن دائرة (الجيزة والدقي والعجوزة)، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات النواب بمدرسة صلاح سالم التجريبية بشارع المحطة بالجيزة.

واستقبل أهالي الجيزة، أبو العينين، بالهتافات المؤيدة قبل دخوله لجنة التصويت.
محمد أبو العينين

محمد أبو العينين مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب 2020

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