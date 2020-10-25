محافظ الجيزة: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي انتخابات النواب

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن دور المحافظة يقتصر فقط على تجهيز المقار الانتخابية.

وقال المحافظ، في تصريح عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات، اليوم الأحد، بلجنة مدرسة أم الأبطال الثانوية التجريبية للبنين بحي العمرانية، إن المحافظة تقوم بأعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل وتواجد مولدات الكهرباء والتأكد من كفاءة وسائل الإطفاء والإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.

ودعا محافظ الجيزة، المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية لاستكمال مسيرة التنمية التي تحققت على أرض مصر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بإعداد المقرات لانتخابات (النواب) لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5 ملايين و689 ألفا و401 ناخب تم توزعيهم على 1046 لجنة فرعية داخل 537 مركزا انتخابيا بالمدارس ومراكز الشباب.

وأكد على أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في اللجان الانتخابية، لافتا إلى أهمية المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة حرصا على سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر دون أية معوقات، موضحا أنه تم تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، موجهاً جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي.​