رئيس مجلس الشيوخ: لجنة إعداد اللائحة تمثل كل أطياف المجتمع والمشاركة في الانتخابات رسالة للعالم

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية.

وقال عبدالرازق، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد: "نأمل أن يبادر المواطنون في مباشرة حقوقهم السياسية والتدقيق في اختيار من يمثلوهم في مجلس النواب الذي سيقوم بدور فاعل وحيوي مع الغرفة التي تم انتخابها".

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن المجالس النيابية ستحقق نقلة نوعية في الأداء بالإضافة للتنسيق مع الحكومة لصالح مصر.

وأضاف: "رغم ظروف كورونا كان هناك حرص على المشاركة في الانتخابات والناخب أراد أن يقوم بدوره.. المشاركة بمثابة رسالة للعالم أن المواطن يحرص على المشاركة"، موضحا أن وزارة الصحة تقوم بدور رائع وعلى أكمل وجه في توفير الضمانات الصحية التي تساعد الناخب على المشاركة.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تمثل كافة الأطياف المجتمعية والسياسية وتساهم في تنظيم العمل.​