بدء تسليم 572 وحدة بمشروع سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر.. الأحد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد 1/11/2020، وحتى يوم الأربعاء 25/11/2020، في تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة 207 عمارات بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأوضح المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى البنك، وسداد مبلغ دفعة الاستلام، واستلام الجواب من البنك موجه للشئون العقارية بمقر جهاز المدينة، لمعاينة واستلام وحدته.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقم 26 ، 27، يوم الأحد 1/11/2020، ووحدات العمارتين رقم 28 ، 32، يوم الإثنين 2/11/2020، ووحدات العمارتين رقم 49 ، 42، يوم الثلاثاء 3/11/2020، وتخصيص يوم الأربعاء 4/11/2020 لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول.

وأضاف فتحى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقم 50 ، 3، يوم الأحد 9/11/2020، ووحدات العمارتين رقم 4 ، 5، يوم الإثنين 10/11/2020، ووحدات العمارتين رقم 7 ، 6، يوم الثلاثاء 11/11/2020، وتخصيص يوم الأربعاء 12/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني.

وأشار رئيس جهاز " حدائق أكتوبر"، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقم 8 ، 9، يوم الأحد 16/11/2020، ووحدات العمارتين رقم 11 ، 12، يوم الإثنين 17/11/2020، ووحدات العمارات أرقام 13 ، 14، 15، يوم الثلاثاء 18/11/2020، وتخصيص يوم الأربعاء 19/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقم 48 ، 52، يوم الأحد 23/11/2020، ووحدات العمارتين رقم 58 ، 59، يوم الإثنين 24/11/2020، ووحدات العمارة رقم 61، يوم الثلاثاء 25/11/2020، وتخصيص يوم الأربعاء 26/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.