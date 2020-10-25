لجان الاقتراع بـ6 أكتوبر تستقبل الناخبين في ثانى أيام انتخابات مجلس النواب - صور

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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير: أسامة عبدالمنجي

واصلت اللجان الانتخابية في مدينة أكتوبر، استقبال الناخبين، لليوم الثاني على التوالي؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، واختيار ممثليهم داخل المجلس.

وبدأت لجان الاقتراع في العديد من المدارس، منذ فتح باب اللجان في المواعيد المقررة، والتي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

واتخذ العديد من المسئولين في اللجان الانتخابية، التدابير الاحترازية اللازمة لإجراء الانتخابات بشكل آمن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي كثفت فيه الأجهزة الأمنية، تشديداتها لتأمين المقرات واللجان الانتخابية، وكذلك الناخبون أثناء الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

ويتنافس في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، نحو 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

وعاودت اللجان الانتخابية في 14 محافظة، فتح أبوابها، من جديد لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير للحفاظ على سلامة أطراف العملية الانتخابية

وجرت عملية التصويت في اليوم الأول بانتظام داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ، التي استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحا و حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وتستكمل اليوم.

وتولى القضاة المشرفون على انتخابات مجلس النواب ، الإشراف على غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المكودة وتحرير محضر الغلق متضمنًا الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وفقًا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة فى العملية الانتخابية وتشميع غرفة اللجنة الفرعية عقب تأكد المشرف القضائى من تأمين منافذ وباب اللجنة وغلقها، ثم تشميع بابها، وسط تأمين قوات الأمن، وجرى إعادة فتحها للتصويت مرة أخرى صباح اليوم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال أكثر من 33 مليون ناخب مدعوون للتصويت في محافظات المرحلة الأولى، وهذه المرة الثانية التي ينتخب فيها مجلس النواب "الغرفة البرلمانية الأولى" منذ ثورة 30 يونيو.

وينتخب نصف نواب المجلس بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة حسبما ينص القانون.

وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات تأمينية مشددة اتخذتها قوات الجيش المصري والشرطة تتضمن انتشارا أمنيا واسعا في محيط اللجان الانتخابية، مع اتخاذ تدابير صحية وقائية داخل اللجان الانتخابية ضد وباء كورونا، تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي وفق خطة لوزارة الصحة.

وتخضع الانتخابات بكافة مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.