"قومي المرأة" يشيد بمشاركة السيدات في اليوم الأول لانتخابات برلمان 2020

(مصراوي):

أشادت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي بوعي المرأة المصرية ومدى إدراكها لحجم المسئولية الملقاه على عاتقها.

وقالت رئيسة "قومي المرأة" في تصريح لها اليوم السبت، إن صوت المرأة أمانة وحق كفله لها الدستور، وهو الذى تجلى بوضوح في تصدرها المشهد الانتخابي، وتوافدها منذ الصباح الباكر على اللجان الانتخابية خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والمنعقده في 14 محافظة على مدار يومين.

ووجهت الشكر والتقدير للمرأة المصرية، التي كان لها دور ملموس في خروج الانتخابات بهذا الشكل المشرف الذى ظهرت به اليوم، وهو نفس الدور الذي قامت به في في جميع الاستحقاقات السياسية السابقة، وهو مايدل على عشقها وحبها لوطنها.

وأعربت عن فخرها وسعادتها بالمرأة المصرية، ووصفتها بالذكاء والوعي، لمشاركتها اليوم في الانتخابات وادلاءها بصوتها، إيمانا منها بأن صوتها سيساهم في خلق مستقبل افضل لها وللأجيال القادمة.

وقالت إن المرأة المصرية أصبحت كتلة تصويتيه حرجة، وأصبح الجميع يتطلع لمشاركتها الواسعة، مؤكدة أن المرأة المصرية هي السند وخط الدفاع الثالث الذي يحمي الوطن ويقف بجانبه.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة كان له دور كبير في توعية السيدات بأهمية مشاركتهن وعدم التنازل عن حقهن في الإدلاء بأصواتهن من خلال حملته التوعوية (صوتك لمصر بكرة)، التي أطلقها بجميع المحافظات قبيل انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ووصلت عدد المستفيدات منها ما يزيد عن مليون و 600 ألف سيدة.

ودعت مايا مرسي، جميع السيدات اللاتي لم يشاركن اليوم إلى الخروج غدا في ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات، مصطحبين أفراد أسرهن ممن لهم حق الانتخاب للمشاركه والادلاء بأصواتهم لاستكمال الصورة الجميلة التي رسمتها مشاركتهن اليوم، قائلة "المرأة المصرية كانت دائماً هي القدوة والنموذج الذى يقتدي به كل افراد اسرتها وهو ما ننتظره منها دائمًا". ​