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للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية.. مجلس الوزراء يحدد يوم إجازة المولد النبوي

08:15 م السبت 24 أكتوبر 2020
للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية.. مجلس الوزراء يحدد يوم إجازة المولد النبوي

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

(مصراوي):

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، قرارًا باعتبار يوم الخميس المقبل إجازة رسمية.

وأصدر مدبولي، القرار بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 29 أكتوبر 2020، الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1442 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء ذكرى المولد النبوي الشريف

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