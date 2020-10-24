رئيسة "القومي للمرأة" تدعو السيدات للمشاركة في انتخابات النواب 2020
كتبت- نور العمروسي:
دعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، السيدات لممارسة حقهن الدستوري والمشاركة والإدلاء بأصواتهن في انتخابات النواب 2020.
وقالت مرسي في بيان لها، إن صوت المرأة أمانة، ووجهت رسالة للمرأة قالت فيها: "صوت المرأة هيفرق، انزلي وشاركي صوتك لمصر بكرة".
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