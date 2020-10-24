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رئيسة "القومي للمرأة" تدعو السيدات للمشاركة في انتخابات النواب 2020

08:03 م السبت 24 أكتوبر 2020
رئيسة "القومي للمرأة" تدعو السيدات للمشاركة في انتخابات النواب 2020

مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

دعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، السيدات لممارسة حقهن الدستوري والمشاركة والإدلاء بأصواتهن في انتخابات النواب 2020.

وقالت مرسي في بيان لها، إن صوت المرأة أمانة، ووجهت رسالة للمرأة قالت فيها: "صوت المرأة هيفرق، انزلي وشاركي صوتك لمصر بكرة".

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة انتخابات النواب

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