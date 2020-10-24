مدبولي: المتحف المصري الكبير صرح للثقافة والآثار والحضارة المصرية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يجب استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مواقع العمل بمشروع المتحف المصري الكبير، مع التشديد على الالتزام بإجراءات التعقيم؛ لحماية العاملين من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، موقع العمل بمشروع المتحف المصري الكبير؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال الإنشائية للمشروع، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، ورافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات المتتالية والمتماشية مع إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا، والتي من بينها إحضار فريق طبي متكامل لإجراء اختبار فيروس كورونا لجميع العاملين بالمشروع، إلى جانب التشديد على عدم السماح لأي شخص بدخول الموقع قبل قياس الحرارة، ويتم ذلك بصفة يومية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه إلى العاملين بموقع مشروع المتحف المصري الكبير بقوله: أنتم تسهمون بسواعدكم في بناء صرح عالمي، ثقافي أثري حضاري وسياحي؛ فالدولة لا تبنى مجرد متحف، لكنه مجمع كبير للثقافة والآثار والحضارة المصرية، مؤكدًا أن هذا المشروع يحظى بمتابعة وتوجيه مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًّا، وهناك توجيه من القيادة السياسية بأن لا يتوقف العمل، حتى يتم الانتهاء منه بصورة حضارية باهرة للعالم بأسره.