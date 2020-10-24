تفقد السيسي مشروعات التطوير بشبكة الطرق بالقاهرة الكبرى يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

ركزت صحف القاهرة (أخبار اليوم- الأهرام- الجمهورية)، الصادرة صباح اليوم (السبت)، على عدد من موضوعات الشأن المحلي، منها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من مشروعات التطوير بشبكة الطرق بالقاهرة الكبرى.

وذكرت الصحف الثلاث أن الرئيس السيسي، تفقد (الجمعة)، عددا من مواقع العمل بمشروعات التطوير بشبكة الطرق بالقاهرة الكبرى خاصة بمناطق التجمع الأول بالقاهرة الجديدة ، وطريق السويس، ومحور محمد نجيب المتقاطع مع طريق العين السخنة إلى الطريق الدائري الأوسطي.

كما تفقد الرئيس السيسي، مجمل الأعمال به من بدايته بمناطق شرق القاهرة مرورا بكوبرى البدرشين أعلى نهر النيل، الذي يصل بين مدينتي حلوان والبدرشين حتى مناطق انتهاء الأعمال به بمناطق غرب القاهرة.

وتفقد الرئيس أيضا مجموعة الطرق والكباري بمحور متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة، والذي يعتبر شريان الحياة بالمنطقة الجنوبية في القاهرة ضمن مكونات مشروع تطوير المنطقة التاريخية والتراثية بعين الصيرة وبحيرة عين الحياة.

وناقش الرئيس السيسي، المهندسين والعاملين بعدد من تلك المواقع حول الموقف التنفيذي الانشائي لتلك المشروعات، ومعدلات الانجاز اليومي، وتوقيتات الانتهاء منها؛ ووجه الرئيس، بالالتزام الدقيق بمعايير ومواصفات الطرق الحرة وتطبيقها خاصة بطريق الدائري الأوسطي ليكون بأوسع عرض ممكن وبدون تقاطعات مرورية، وباستخدام الكباري والأنفاق ليسهم فى إنهاء التكدس المروري، وخفض زمن الرحلات وتقليل نسبة الحوادث حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين، وكذلك الالتزام بالتوقيتات الزمنية الإنشائية المتفق عليها.

وفي الشأن المحلي أيضا، سلطت الصحف الضوء على انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في محافظات (الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسوان- البحر الأحمر- الإسكندرية- البحيرة- الوادي الجديد- مطروح- أسيوط- سوهاج- قنا- أسوان) ، وتجرى عمليات الاقتراع في 10 آلاف لجنة وتستمر اليوم وغدا.

ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا بنظام الفردي و4 قوائم انتخابية بنظام القوائم، حبث أنهت اللجنة الوطنية للانتخابات والأجهزة التنفيذية بالمحافظات استعدادتها لاستقبال نحو 33 مليون ناخب موزعين على 71 دائرة انتخابية.

وشكل مجلس إدارة نادي القضاة غرفة عمليات لمتابعة كافة مراحل الاقتراع والفرز، وانتشرت منذ أمس وحدات من القوات المسلحة والشرطة لتأمين مقار اللجان والمحاور الرئيسية.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات استعداد الهيئة لإجراء الانتخابات بالشكل الذي يليق بالاستحقاق الدستوري ، ودعا جموع المواطنين إلى المشاركة، مشيرا إلى أن إعلان نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه الأول من نوفمبر المقبل.

ولفت الصحف الثلاث إلى ترحيب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، الجمعة، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الذي توصل إليه المسؤولون الليبيون في المحادثات الجارية في جنيف.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن النجاح الذي تحقق جاء استكمالا لأول اجتماع مباشر استضافته مصر في الغردقة نهاية سبتمبر الماضي، كما ثمّن اتفاق العسكريين الليبيين على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية، وتجنب التصعيد، ودعا الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الاسهام في الجهد الحالي، وضمان عدم التصعيد.

وعبر حافظ عن تطلع مصر إلى مواصلة الجهود ذات الصلة بالمسار السياسي ودعم جهود المبعوثة الأممية إلى ليبيا لتحقيق الهدف الرئيسي؛ وهو ضمان استقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد.

وذكرت الصحف أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة جهود الهيئة خلال الفترة السابقة واستعراض إستراتيجية جديدة وضعتها الهيئة للترويج للاستثمار المستهدف في مصر.

وقال رئيس الوزراء إنه خلال هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم بأسره انكماشات في الاستثمار، تعمل الحكومة على حل المشكلات على أرض الواقع، إلى جانب استمرار متابعة سُبل تيسير الإجراءات بهدف دفع الاستثمارات، وفي الوقت نفسه استهداف عدد من المستثمرين الذين لديهم بالفعل استثمارات في مصر؛ وذلك بهدف التوسع في استثماراتهم وضخ استثمارات جديدة.

وأضاف: طلبت من المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أيضا القيام بجولة في المحافظات؛ للتعرف على أهم التحديات والمشكلات، بهدف العمل على حلها، وكذا استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بلقاءاته مع المستثمرين.

وأشار إلى أهمية توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الحالية والتي تحمل الكثير من التغيرات على الخريطة العالمية، فضلا عما يشهده الاقتصاد المصري من تطور أداء وتحقيق مؤشرات إيجابية ساعدت في مواجهة التحديات السلبية التي شهدها العالم جراء فيروس كورونا، وذلك من خلال العمل على التركيز على القطاعات الاقتصادية التنافسية في مصر والترويج لها وفقا لخطة وجدول زمني للتنفيذ.

من جانبه، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب الجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة السابقة لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاءات ثنائية مع أكثر من 74 شركة من كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والتي ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة، مستعرضا في السياق نفسه إعلان تلك الشركات زيادة استثماراتها في مصر خلال العام الحالي في عدد من القطاعات، منها الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكيماويات، وصناعة الإلكترونيات.

كما تم استعراض أهم الإجراءات المتخذة لتطوير قطاعات الهيئة والتي شملت تطوير مراكز خدمات المستثمرين والتشغيل التجريبي لعدد من المراكز في مدينة شرم الشيخ ومحافظة قنا، فضلا عن الإشارة إلى المشروعات الجديدة التي تم الموافقة عليها خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر بالعام الحالي بنظام المناطق الحرة العامة لعدد31 مشروعا بتكاليف استثمارية تقدر بنحو مليار و100 مليون دولار، توفر 3242 فرصة عمل، والموافقة على 3 مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة بتكاليف استثمارية تتجاوز مليارا و40 مليون دولار، والموافقة على مشروعات جديدة بالمناطق الاستثمارية القائمة لعدد 152 مشروعا بلغت رؤوس أموالها 875 مليون جنيه.​