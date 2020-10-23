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متى يتم إقرار قانون تحسين أوضاع المعلمين؟ وزير التعليم يرد

09:05 ص الجمعة 23 أكتوبر 2020
متى يتم إقرار قانون تحسين أوضاع المعلمين؟ وزير التعليم يرد

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن التفاصيل المالية من شأن وزارة المالية وليس التربية والتعليم، وذلك ردًا على التساؤل حول القانون الخاص بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين.

وأضاف شوقي، في تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نرجو الانتظار حتى الانتهاء من مداولات البرلمان وإقرار القانون قبل التأويل، ونرجو عدم سؤال وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن حتى الانتهاء من القانون".

وأوضح شوقي أن "الزيادات المقترحة بحسب مشروع القانون هي زيادة بدل المعلم بنسبة ٥٠٪ من قيمة هذا البدل في ٣٠ يونيو الماضي، وزيادة حافز الأداء الشهري ٥٠٪ من قيمة هذا الحافز في ٣٠ يونيو الماضي، وزيادة مكافأة الامتحانات بنسبة ٢٥٪ من قيمة المكافاة المقررة في ٣٠ يونيو الماضي، وحافز إدارة مدرسية شهري ٢٥٠، و١٥٠ جنيه للمدير والوكيل".​

وزارة التربية والتعليم طارق شوقي وزارة المالية

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