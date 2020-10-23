أمطار غزيرة ورعدية حتى الأحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 3 أيام

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لمدة أيام (الجمعة ـ السبت ـ الأحد).

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مع مزيد من انخفاض درجات الحرارة يومي السبت والأحد.

وأضافت أن الرياح معتدلة، تنشط أحيانًا، وتكون مثيرة للأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وتأتي حالة الأمطار على النحو التالي:

أمطار الجمعة:

يشهد طقس الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من سيناء.

أمطار السبت والأحد:

يشهد الطقس يومي السبت والأحد المقبلين، أمطارًا متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة، غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، كما تمتد إلى مناطق من سيناء وشمال الصعيد.