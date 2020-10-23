الأرصاد توجه نصائح للمواطنين بالتزامن مع انتخابات النواب
كتب - يوسف عفيفي:
وجه مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، نصائح إلى المواطنين الذاهبين إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020 يوم السبت والأحد المقبلين.
ونصح شاهين، في تصريحات لمصراوي، المواطنين وخاصة في المحافظات التي تسقط فيها الأمطار بغزارة، إلى ضرورة القيادة بهدوء على الطرق والتحكم في عجلة القيادة، وتجنب التواجد أثناء سقوط الأمطار بجوار أعمدة الإنارة أو كابلات الكهرباء، أو اللوحات الإعلانية أو الأشجار العالية.
ودعا شاهين إلى ضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار، مع ارتداء الملابس الخريفية في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح، متابعًا: "ومع ذلك فإن الأمر لا يستدعي ارتداء الملابس الشتوية حاليًا ودرجات الحرارة ما تستهلش تتقيل الملابس".
ومن المتوقع أن يشهد الطقس يومي السبت والأحد المقبلين أمطارًا متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، كما تمتد إلى مناطق من سيناء وشمال الصعيد.
ويسود غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري.
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