الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء موجة سقوط الأمطار التي تشهدها البلاد، موضحا أنها تنتهي يوم الأحد المقبل، على أن تعود الأحوال الجوية لطبيعتها بدءا من يوم الإثنين المقبل.

وأوضح شاهين لمصراوي، أن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تمتد إلى القاهرة، لكنها تكون خفيفة عن المناطق الأخرى، مشيرا إلى انحسار الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء والوجه البحري.

وأكد مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سقوط الأمطار على بعض المناطق، لن تؤثر على نشاط الحياة اليومي كما حدث العام الماضي.

ومن المتوقع أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري.