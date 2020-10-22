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الاستعلامات: غرفة عمليات لمتابعة تغطية المراسلين الأجانب لانتخابات النواب

04:49 م الخميس 22 أكتوبر 2020
الاستعلامات: غرفة عمليات لمتابعة تغطية المراسلين الأجانب لانتخابات النواب

ضياء رشوان

كتب- مصراوي:

أصدر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات توجيهاته لمدير عام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بإقامة غرفة عمليات خلال فترة إجراء انتخابات مجلس النواب بمقر المركز الصحفي بماسبيرو، وذلك لتقديم كافة التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل.

ويبلغ عدد هؤلاء المراسلين 570 مراسلاً يمثلون 166 مؤسسة إعلامية تم اعتمادهم بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات واستخراج تصاريح التغطية الإعلامية لهم لمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان وخارجها.

وتختص غرفة العمليات بحل كافة المشكلات التي قد تواجه المراسلين والصحفيين الأجانب أثناء تغطيتهم الإعلامية باللجان الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية الأخرى على مدار أيام الانتخابات.

وسيقوم العاملون بالمركز الصحفي للمراسلين الأجانب بتسليم المراسلين تصاريح التغطية الإعلامية الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعة عملهم الميداني من خلال تكليف مرافقين من المركز للتأكد من تسهيل كافة العقبات التي قد تواجههم.

ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات انتخابات النواب

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