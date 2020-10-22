"تحيا مصر" يفتتح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية بسوهاج

كتب- محمد عبدالناصر:

يفتتح صندوق تحيا مصر، ظهر اليوم، المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى: الشيخ زين الدين، السوالم، عرب بخواج بمركز طهطها في محافظة سوهاج.

يحضر الافتتاح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد.