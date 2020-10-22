نائب محافظ الجيزة يتفقد مدرسة أسكر الابتدائية المشتركة بالصف

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مدرسة أسكر الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة الصف للاطمئنان على سير العملية التعليمية والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وبحسب بيان، جاء ذلك برفقة المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة ورئيس مركز ومدينة الصف ومدير الإدارة التعليمية بالصف ومسؤولي الموارد المائية والري.

وشدد نائب المحافظ، على ضرورة مراعاة التباعد بين الطلاب داخل الفصول ومراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدرسة.

كما تفقد نائب المحافظ مخر سيل الديسمي لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وإعادة تأهيل المخر ضمن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء المقبل

وشدد نائب المحافظ على تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من المشروع قبل التوقيتات المحددة وبفترة كافية قبل موسم الشتاء المقبل.