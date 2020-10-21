"قومي المرأة" يطالب بالتحقيق في واقعة إجبار مدرسة على ارتداء تلميذة للحجاب

القاهرة (أ ش أ):

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بشكوى رسمية للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تتضمن استغاثة من والدة طفلة بالمرحلة الإعدادية بإحدى المدارس ببلبيس في الزقازيق تتضرر فيها من تهديد عدد من المعلمات بالمدرسة لابنتها وإرهابها وإجبارها على ارتداء الحجاب زاعمات أنه جزء من الزي المدرسي.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن المجلس تابع على مدار يومين هذه الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتواصل مع الأم أفادت بأن بعض المعلمات أجبرن ابنتها على ارتداء الحجاب في مدرستها، وتهديدها وإرهابها لفعل ذلك.

وناشدت الدكتورة مايا مرسي، وزير التربية والتعليم سرعة التدخل والتحقيق فيما حدث، مؤكدة أنها على يقين بأن الدكتور طارق شوقي سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع فتيات مصر، مؤكدة أن من حق كل فتاة أن تتلقى تعليمها دون إرهاب أو تهديد.