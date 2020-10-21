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الرئيس السيسي يصل نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية مع قبرص واليونان

08:58 ص الأربعاء 21 أكتوبر 2020
الرئيس السيسي يصل نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية مع قبرص واليونان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - (أ ش أ):
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة "نيقوسيا" في مستهل زيارته الرسمية لقبرص للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن القمة الثلاثية تأتي في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الأوسط، كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.
ومن المقرر كذلك لقاء الرئيس السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.
كما سيعقد الرئيس السيسي لقاءً مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

Asha
السيسي القمة الثلاثية نيقوسيا قبرص اليونان

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