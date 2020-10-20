وزير الأوقاف: إذاعة القرآن الكريم صرح إعلامي وطني وأحد أهم روافد الثقافة الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إذاعة القرآن الكريم صرح إعلامي وطني له مكانة عظيمة في نفوس المصريين والأمتين العربية والإسلامية.



وأوضح في بيان له، الثلاثاء، أن إذاعة القرآن الكريم لا زالت تؤدي دورا متميزا في الثقافة الإسلامية الرصينة، وتستحق كل الدعم وكل التقدير باعتبارها أحد أهم روافد الثقافة الإسلامية الرشيدة.

كانت الهيئة الوطنية للإعلام، تقدمت أمس ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأشخاص نشر فيديو يتهكم فيه على مذيعي إذاعة القرآن الكريم وبعض البرامج التي تبثها.