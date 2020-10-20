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وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "الإسلام والتجديد".. ويخطب الجمعة القادمة بالخرطوم

02:38 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "الإسلام والتجديد".. ويخطب الجمعة القادمة بالخرطوم

الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة- (أ ش أ):

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في المؤتمر الدولي الذي تعقده وزارة الشئون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة يومي السبت والأحد القادمين ٢٤، ٢٥ أكتوبر تحت عنوان "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر".

كما يؤدي خطبة الجمعة القادمة 23 أكتوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم، وستكون الخطبة عن نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه عز وجل رحمة للعالمين، للإنس والجن، للبشر والحجر، للحيوان والجماد، للعالمين أجمعين، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن مشاركته في المؤتمر جاءت بدعوة من الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، لافتًا إلى أنه سوف يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت عنوان "حتمية التجديد" يؤكد من خلالها حتمية التجديد وضرورة فهم مقاصد النصوص ومراعاة فقه الواقع والمتاح وترتيب الأولويات بعيدا عن الجمود عند ظواهر النصوص، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية، في ضوء التفرقة الواضحة المستنيرة بين الثابت والمتغير.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن إنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت، وإنزال المتغير منزلة الثابت عين الجمود والتشدد والخروج عن جادة الفهم الرشيد المستنير.

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محمد مختار جمعة مؤتمر الإسلام والتجديد السودان

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