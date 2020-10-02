الأوقاف: "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف أن يكون " فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن "، هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن نصر أكتوبر يشكل تاريخًا عظيمًا لجيل عظيم من الشهداء الذين آثروا ما عند الله (عز وجل) على الدنيا وما فيها، وآثروا أو طانهم على أنفسهم، فسجل التاريخ أسماءهم بحروف من نور في سماء الفداء والتضحية، فالشهادة عز وشرف، فقد ضحى من قبلنا لنعيش أعزة، ويجب أن نضحي ليعيش أبناؤنا وأحفادنا أعزة، زرع من قبلنا لنحصد، ونحن نزرع ليحصد من بعدنا.

وأكد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.