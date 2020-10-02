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لمدة 8 ساعات.. الجيزة: قطع المياه عن 7 قرى بـ"أبو النمرس".. اليوم

03:17 م الجمعة 02 أكتوبر 2020
لمدة 8 ساعات.. الجيزة: قطع المياه عن 7 قرى بـ"أبو النمرس".. اليوم

قطع المياه

مصراوي
أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق بمركز ومدينة ابو النمرس والقرى التابعة لها وهي "طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الأشطر- منيل شيحة" وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، الجمععة، أن سبب قطع المياه يرجع إلى أعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس حيث سيتم تغيير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه.

وأهابت شركة مياه الشرب بالجيزة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مياه الجيزة قطع المياه

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