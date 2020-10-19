وفد شباب الدارسين في الخارج يزور مدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

(مصراوي):

زار وفد من شباب المصريين الدارسين بالخارج مدينة الإنتاج الإعلامي، ضمن عدد من الزيارات التي يقوم بها الوفد لمؤسسات الدولة المختلفة والمعالم السياحية والأثرية والثقافية بها وعدد من مشروعات التنمية والتطوير التي تشهدها البلاد حالياً، في إطار مبادرة "شباب المصريين الدارسين بالخارج" التي أطلقتها نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتأتي زيارة الوفد لمدينة الإنتاج الاعلامي للإطلاع على إمكانياتها العلمية والتكنولوجية وأهم الأنشطة بها، والمتمثلة في الاستديوهات المجهزة بأحدث الوسائل التقنية والتي يبث منها أشهر القنوات الفضائية العربية والمصري.

في مستهل الزيارة قام الوفد بمشاهدة فيلم تسجيلي عن المدينة للتعرف عن مراحل التطوير الكبيرة التي شهدتها على مدى السنوات الست الماضية، وبعد ذلك قام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة شملت مناطق التصوير المفتوحة ومشاهدة بعض الإعمال الجاري تصويرها حالياً بها، ثم توجهوا للأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

وزار الوفد مركز إحياء وترميم التراث السينمائي بالمدينة والذي يعد من أهم المشروعات التي يتم فيها تحويل الأفلام التراثية القديمة إلى تقنية 4K للحفاظ على التاريخ الوثائقي والسينمائي في مصر من التلف والقدم، وهو النظام الأول من نوعه الذي يتم تطبيقه في العالم العربي، وشاهدوا أحدث الأجهزة العالمية التي يضمها المركز في هذا الشأن وإستمعوا إلي شرح مفصل عن كيفية عمل المركز من القائمين عليه.

كما زار الوفد أيضًا أستديو الصوت "دولبي أتموس"، والذي يعد الأحدث في العالم في استخدام تطبيقات التسجيل الصوتي.

وفي الختام قام الوفد بزيارة استديوهات مجموعة قنوات MBC، وشاهدوا بعض البرامج التي يتم بثها على الهواء.

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