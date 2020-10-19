رئيس جامعة حلوان يتفقد مجمع المدرجات للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان سير العملية التعليمية والاستماع لاحتياجات الطلاب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما تفقد "نجم"، مجمع المدرجات، والمركز التجاري ومنطقة المطاعم والكافتيريات، بالإضافة إلى كلية الطب، برفقة الأمناء المساعدين وبعض من مديري العموم.

ورحب رئيس جامعة حلوان، بالطلبة داخل مدرجاتهم و نبههم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعى، وقياس درجة الحرارة قبل دخول البوابات الرئيسية للجامعة، للحفاظ على سلامة الجميع في ظل أزمة فيروس كورونا.

رافق الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب الدكتور ماجد نجم في جولته داخل كلية الطب، وحرص رئيس الجامعة في لقائه مع طلبة الكلية على تذكيرهم بأن الدولة والقيادة السياسية تولي أهمية خاصة لطلبة كليات الطب قائلا: ولا يفوتني أن أذكركم بالدور الفعال لكلية الطب والأطباء وطلبة الصفوف النهائية في مواجهة جائحة كورونا في أوج انتشاره مؤكدا أن رسالة الطب رسالة إنسانية سامية وأن طلبة كلية الطب هم الأقدر على نشر ثقافة الوقاية.

وحرص نجم، على توفير أجواء دراسية ومناخ تعليمي ملائم للطلاب يساعدهم على النجاح والتفوق، كما أشار إلى أن إدارة الجامعة تعمل على حل المشكلات التى قد تواجه الطلاب و تعوق أدائهم.

وأضاف: "سلامتكم تعتمد على استجابتكم ووعيكم وأنتم أهل لذلك وهذه أولوياتنا جميعا نحوكم إلى جانب تحقيق الجودة التعليمية"، مؤكدا في كلمته للطلاب أنه يتم تطهير المدرجات وتعقيمها بصفة مستمرة؛ وذلك في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة الطلاب وسلامتهم.