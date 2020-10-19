​​"الحمد لله".. بسمة وهبة تكشف تفاصيل حالتها الصحية عقب خضوعها لجراحة بلندن

(مصراوي):

شاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها بفيديو تطمئنهم فيه على صحتها بعد يوم من خضوعها لعملية في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، حيث ظهرت في المقطع المصور وهي ترتدي الحجاب، وكتبت في تعليقها عليه: "الحمد لله والشكر لله، ثم لكل الناس الطيبة اللي دعتلي، ولكم مثل الدعاء يا رب".

ونشرت بسمة مقطع الفيديو، عبر حسابها الشخصي في "إنستجرام"، وقالت فيه: "الحمد لله، أنا قلت أطمنكم عليا.. أول حاجة عملتها إنى سجدت سجدة شكر لله.. حمدت ربنا إنه رجعني بالسلامة وقومني بالسلامة... يا رب الطف بينا دايمًا يا رب.. اللهم أنزل شفاءك لمن مسه الضر.. اللهم اشف وعافِ كل مريض يتألم، ولا يعلم بضعفه إلا أنت، سبحانك! يا رب يا كريم".

طالبت بسمة الجمهور بالدعاء لها؛ حيث قالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام" قبل العملية: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدًا"، وتلت آية "يدُ اللهِ فوقَ أَيْدِيهِم".

وأضافت الإعلامية بسمة وهبة، خلال رسالتها للجمهور قبل الخضوع للعملية، "يارب إن شاء الله خير بإذن الله بفضل الله ثم دعاكم لا تنسوني في الدعاء"، فيما كتبت في تعليقها على مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه مرتدية الملابس الخاصة بغرفة العمليات، "من لندن أسألكم الدعاء.. العملية حالًا".