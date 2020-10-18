أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

الهجرة: بدء إرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية

06:53 م الأحد 18 أكتوبر 2020
الهجرة: بدء إرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية

وزارة الهجرة

كتب– أسامة علي:

أصدرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بيانًا لكل الناخبين المصريين بالخارج، بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020.

وأكدت وزارة الهجرة، أنه سيتم غدًا الاثنين الموافق 19 أكتوبر، البدء في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج، إلى مقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، حتى بعد غدٍ الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري.

كما تنظم غرفة عمليات، لتغطية فعاليات انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين في الخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 أكتوبر الجاري الساعة 9 صباحًا في مقر وزارة الهجرة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات "قاعة المؤتمرات" بمدينة نصر.

وزارة الهجرة بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2020

الخبر التالى:

السيسي يوجّه بتقديم التسهيلات اللازمة للحصول على وحدات المجمعات الصناعية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105159

    عدد المصابين

  • 98089

    عدد المتعافين

  • 6099

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 39518248

    عدد المصابين

  • 29607320

    عدد المتعافين

  • 1107818

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البحرين وإسرائيل برعاية أمريكية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا