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وكيل الشيوخ يعلن تنازله عن كافة مستحقاته المالية لـ"تحيا مصر"

05:38 م الأحد 18 أكتوبر 2020
وكيل الشيوخ يعلن تنازله عن كافة مستحقاته المالية لـ"تحيا مصر"

المستشار بهاء الدين أبو شقة

(مصراوي):

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، تنازله عن كامل مستحقاته المالية من المجلس لصالح صندوق "تحيا مصر".

جاء ذلك عقب إعلان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، نتيجة الانتخابات على مقعدي وكيلي المجلس، والتي فاز بها بهاء أبو شقة، وفيبي فوزي.

وأشار أبو شقة، إلى أن المجلس يقع عليه مهام كبيرة، مؤكدًا أنه سيعمل مع كافة الأعضاء، لتحقيق كل الأهداف المرجوة لصالح الوطن.

فيما وجهت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، التحية لمن نالت ثقتهم، مؤكدة أنه لأول مرة تتولى سيدة منصب وكيل مجلس الشيوخ.

وأشادت وكيل مجلس الشيوخ، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم المرأة.

بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ صندوق تحيا مصر

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