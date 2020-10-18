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حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا بشأن طقس الأيام المقبلة

04:10 م الأحد 18 أكتوبر 2020
حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد الجوية تصدر بيانا بشأن طقس الأيام المقبلة

الطقس

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد يوم الثلاثاء المقبل 20 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن هناك سقوط أمطار متوسطة يوم الثلاثاء على مناطق (السلوم وسيوة ومطروح والضبعة)، وتكون خفيفة على الإسكندرية.

ويشهد يوم الأربعاء، أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، والإسكندرية) ومناطق من الوجه البحري البحيرة كفر الشيخ تمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا.

ويشهد يوم الخميس المقبل وحتى الأحد، أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية(السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، والإسكندرية ورشيد ودمياط) ومناطق من الوجه البحري (البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية ومدن القناة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، والسواحل الشرقية للبلاد وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد الفيوم وبني سويف والمنيا.

يصاحب ذلك انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.

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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار درجات الحرارة

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