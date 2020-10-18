استقالاتهم تحصيل حاصل.. أمين عام البرلمان يفنِّد استقالات النواب المعينين بـ"الشيوخ"

كتب- مصراوي:

قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن أعضاء مجلس النواب الثلاثة الذين تم تعيينهم بمجلس الشيوخ بموجب قرار رئيس الجمهورية، تقدموا باستقالاتهم رغم أن ذلك هو إجراء تحصيل حاصل.

وأضاف فوزي، في تصريح أدلى به إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن استقالة النواب غير لازمة من الناحية القانونية؛ نظرًا لأن قانون مجلس النواب نظَّم آلية خلو مقعد عضو مجلس النواب حال تعيينه بمنصب آخر، بحيث إن بمجرد قبوله ذلك المنصب الجديد يعد مستقيلًا من عضوية مجلس النواب.

وتابع أمين عام مجلس النواب: ورغم ذلك؛ فإن التقدم بالاستقالة لا مانع قانوني منه.

يُذكر أن النواب الثلاثة هم: المستشار بهاء أبو شقة، والسيد عبد العال، ورمضان سرحان.