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طقس الـ5 أيام المقبلة.. ارتفاع طفيف في الحرارة وأمطار على هذه المناطق

11:41 ص الأحد 18 أكتوبر 2020
طقس الـ5 أيام المقبلة.. ارتفاع طفيف في الحرارة وأمطار على هذه المناطق

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الـ72 ساعة المقبلة مائل للحرارة في فترات النهار على الوجه البحري والقاهرة ومعتدل على كل السواحل الشمالية وحار على محافظات الصعيد.

وأضاف الخبراء أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر وأصبح الجو مائل للبرودة خلال هذه الفترة.

وتابع الخبراء: "خلال الـ72 ساعة المقبلة ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف من درجة إلى درجتين حيث تعود إلى المعدلات الطبيعية مرة أخرى بنهاية الأسبوع، حيث تسجل القاهرة بين 31 و32 درجة، السواحل الشمالية بين 29 و30 درجة وجنوب سيناء 34 و35 درجة كما تتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 34 و38 درجة".

وأشار الخبراء إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار في النصف الثاني من هذا الأسبوع، بداية من الثلاثاء حتى الجمعة، تكون على السواحل الشمالية الغربية، مطروح، الإسكندرية، وشمال الدلتا، وبداية من يوم الخميس تكون الأمطار متوسطة أحيانا على مناطق أيضًا من الوجه البحري والقاهرة ومن الممكن أن تكون أمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تبدأ في التلاشي بداية من السابعة صباحا وسطوح أشعة الشمس.

الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار

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