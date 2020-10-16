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"نبي الرحمة في ذكرى مولده".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

08:56 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
"نبي الرحمة في ذكرى مولده".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع: "نبي الرحمة في ذكرى مولده" موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل الموافق 23 أكتوبر الجاري.

وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ديننا دين الرحمة، ونبينا نبي الرحمة، فقد أرسله ربه (عز وجل) رحمة للعاملين، للبشر والحجر، فقد عمت رحمته (صلى الله عليه وسلم) الإنسان والحيوان والجماد، فرحمة الإسلام بالحيوان فضلاً عن الإنسان لا نظير لها، فقد رأى (صلى الله عليه وسلم) حُمَّرة وهي: (طائر صغير يشبه العصفور) ، نزع عنها فراخها ، فقال (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ فجعَ هذهِ بولدِها؟ ردوا ولدَها إليها"، ولما صنعوا له (صلى الله عليه وسلم) منبرًا جديدًا وسمع حنين الجذع الذي كان يخطب عليه قبل أن يصنعوا المنبر مسح صلى الله عليه وسلم على الجذع بيده الشريفة فسكن، " فويل للقاسية قلوبهم "، ذلك أن الرحمة لا تنزع إلا من شقي.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف خطبة الجمعة المولد النبوي

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