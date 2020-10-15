حدث في 8 ساعات| تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.. و"التعليم" تحسم الجدل بشأن تغيير منهج 3 ثانوي
كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، حيث شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وقال السيسي: "يؤلمنا غياب الشهداء لكن العزاء أنهم قدموا أرواحهم فداءً للوطن.. قدموا أرواحهم علشان 100 مليون مصري يعيشوا".
فيما كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، حقيقة تغيير منهج الصف الثالث الثانوي العام لهذا العام، مؤكدًا على أنه لا يوجد أي تغيير في منهج الصف الثالث الثانوي العام.
ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مصر على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي:
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