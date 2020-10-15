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ضبط 960 قرص مخدر مع راكب قادم من إيطاليا بمطار القاهرة

02:49 م الخميس 15 أكتوبر 2020
ضبط 960 قرص مخدر مع راكب قادم من إيطاليا بمطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بحوزة راكب مصري قادم من إيطاليا، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم MS-704 القادمة من ميلانو الإيطالية، اشتبه شريف سعيد مأمور اللجنة المعين على لجنة الأخضر في راكب مصري الجنسية كان يحمل 4 حقائب، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "إكس راي" بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص وتأكيد الاشتباه.

بالعرض على أحمد حسين نائب مدير الإدارة، قرر تكليف عبدالحليم عبدالمحسن مأمور الضبط لتفتيش الراكب، وتبين وجود 960 قرصا من كونترامال المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات، وبعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

جمارك مطار القاهرة الدولي الأقراص المخدرة مطار القاهرة إيطاليا

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