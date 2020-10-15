أهالي الشهداء: "هنكمل المشوار.. ونتمنى ننول شرف اللي سبقونا"

كتب- أحمد مسعد:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، حيث استمع إلى كلمات من أهالي الشهداء.

وقال الملازم تحت الاختبار عيد محمد عيد عبدالسلام نجل الشهيد العقيد محمد عيد عبدالسلام، ضابط قطاع الأمن الوطني، إن والده الشهيد اغتالته نيران الإرهاب أمام منزله عام 2014 وقت عودته من عمله: كان عمري وقتها 16 سنة.

وأضاف: "ليا الشرف يبقى والدي شايفني موجود قدام سيادتك وبقول لأخواتي متخافوش اتعلمنا من أبونا الرجولة وحب الوطن وأنا هكمل المشوار.. مشوار اللي سبقونا وحملونا الأمانة في رقبتنا وبنتمنى ننول الشرف اللي سبقونا بيه".

من جانبها قالت ملازم أول يارا سامي، كريمة الشهيد عصام عبدالكريم زينة: والدي لم يكن ضابط بل كان موظف مدني، مشيرة إلى أن الإرهاب لم يفرق بين ضابط أو مدني.

وتابعت كريمة الشهيد: "أنا كان عمري 16 عاما وقت استشهاد والدي، شعرت حينها بالظلام أنا وأخويا حسن، لكن الحمد لله ردننا على الإرهاب بتقديم شهيدين أنا وأخويا المتواجد حاليًا بأرض العرض علشان نوفي بوعدنا في قبره".

وقال الملازم مهاب كريم أحمد ضيف، شقيق للشهيد محمد كريم أحمد ضيف بسلاح المشاة بالجيش الثاني الميداني، إن الشهيد تم اغتياله أثناء عودته من وحدته بطريق الصالحية من قبل الإرهابي هشام العشماوي.

وتابع: "الإرهابي كان يعلم بمرور ضابط الجيش من هذا الطريق"، لافتاً إلى استشهاد صف ضابط وجندي.

وأشار الملازم مهاب: "يوم فرحنا كان يوم ما أخذنا حقنا من الإرهابي ..ورسالة مصر "ادخلوا مصر آمنين".

وشهدت أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدداً من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.​