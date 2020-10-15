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رئيس أكاديمية الشرطة يهدي السيسي هدية تذكارية خلال الاحتفال بتخريج دفعة 2020

11:07 ص الخميس 15 أكتوبر 2020
رئيس أكاديمية الشرطة يهدي السيسي هدية تذكارية خلال الاحتفال بتخريج دفعة 2020

كتب- مصراوي:

قدم اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة ومساعد وزير الداخلية هدية تذكارية "مجسمًا لمبنى وزارة الداخلية يعلوه شعار الشرطة" للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020 الذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك على هامش احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء ورجال الدولة.

وجاءت الهدية التذكارية على شكل مجسم مبنى وزارة الداخلية يعلوه شعار الشرطة ومن خلفه 3 نوافذ متتالية تعبر عن مبادئ الأكاديمية (العلم الخلق والواجب)، ويتوسط أحد النوافذ تشكيل فني ثلاثي الأبعاد لإبراز المشروعات القومية الكبرى التي تمثل انطلاقة نحو آفاق المستقبل، وتمثل خريج دفعة عام 2020 من القسم العام قسم الضباط المتخصصين والحاصلين على شهادة ليسانس الحقوق.

أكاديمية الشرطة السيسي أحمد إبراهيم وزارة الداخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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