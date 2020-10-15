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اليوم.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بالمؤسسات الصحفية القومية

03:01 ص الخميس 15 أكتوبر 2020
اليوم.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بالمؤسسات الصحفية القومية

عبد الصادق الشوربجي

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، عن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أكتوبر 2020، اليوم الخميس.

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة، في بيان لها، على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية في إجراءات صرف البدل فور وصوله.

الهيئة الوطنية للصحافة بدل التدريب والتكنولوجيا الصحف القومية

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