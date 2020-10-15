اليوم.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بالمؤسسات الصحفية القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، عن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أكتوبر 2020، اليوم الخميس.

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة، في بيان لها، على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية في إجراءات صرف البدل فور وصوله.